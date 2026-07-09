(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Italgas e Nedgia, principale società di distribuzione del gas naturale in Spagna, appartenente al gruppo Naturgy, hanno sottoscritto un memorandum of understanding volto a rafforzare la collaborazione nelle aree strategiche per l'evoluzione delle infrastrutture energetiche: gas rinnovabili, innovazione tecnologica e digitale, intelligenza artificiale, sostenibilità e procurement. L'accordo, firmato dall'ad di Italgas Paolo Gallo e da quello di Nedgia Raúl Suárez Álvarez, conferma la volontà delle due società di avviare un percorso strutturato di confronto e condivisione di competenze su alcune delle principali sfide del settore gas in Europa. "Con Nedgia - ha detto Gallo - condividiamo una visione comune sul ruolo strategico delle reti di distribuzione del gas nella transizione energetica: infrastrutture chiamate a essere sempre più digitali, resilienti e pronte ad accogliere quote crescenti di gas rinnovabili. Questo accordo rafforza ulteriormente il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della decarbonizzazione e della competitività del sistema energetico europeo". "Le reti gas hanno un ruolo decisivo da svolgere nella transizione energetica, in particolare consentendo l'integrazione di gas verdi come il biometano nelle infrastrutture esistenti. Insieme a Italgas, vogliamo contribuire ad accelerare soluzioni che supportino la decarbonizzazione e contribuiscano a un sistema energetico europeo più sostenibile, sicuro ed efficiente", le parole di Álvarez. "Italia e Spagna condividono sfide comuni sulla sicurezza energetica e sulla transizione verso un sistema più sostenibile, e affrontarle richiede un impegno che si gioca su più livelli. Gli accordi fra imprese dei due paesi danno concretezza a un rapporto bilaterale che a livello parlamentare lavoriamo per rafforzare ogni giorno", ha affermato l'onorevole Federica Onori, presidente dell'Unione Interparlamentare Italia-Spagna. (ANSA).