(ANSA) - BRUXELLES, 15 LUG - Una riforma "pragmatica ed equa" per rendere l'Ets uno strumento di politica industriale europea, in grado di coniugare "decarbonizzazione, competitività e sicurezza economica". A chiederlo, in un testo visionato dall'ANSA, è un blocco di dieci Paesi, guidato da Italia e Polonia. La revisione del sistema di scambio quote dell'Ue è attesa questo venerdì. Per i firmatari - che sulla carta formano una minoranza di blocco in seno al Consiglio Ue - centrale dovrà essere "una revisione radicale" dei parametri di riferimento con cui si assegnano le quote gratuite per tutelare "la competitività" dell'industria europea. (ANSA).