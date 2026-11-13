(ANSA) - BRUXELLES, 13 NOV - "Noi abbiamo delle istituzioni, quindi non possiamo mandare una persona che non ha alcun ruolo istituzionale, come fanno gli americani. Non dobbiamo copiare gli stessi schemi". Lo ha dichiarato a Dublino l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas, rispondendo a una domanda sul perché l'Europa non assuma nei negoziati con la Russia un'iniziativa analoga a quella di Jared Kushner e Steve Witkoff. "I leader possono decidere chi debba rappresentarci, ma credo sia importante concentrarsi sulla sostanza, capire quale sia il mandato e lavorare su questa base. Io posso svolgere il lavoro preparatorio", ha aggiunto. (ANSA).