(ANSA-AFP) - KIEV, 09 NOV - La delegazione ucraina, presente ai colloqui con la Russia mediati dagli Stati Uniti che prenderanno il via domani ad Abu Dhabi, terrà "incontri di coordinamento separati" con i rappresentanti europei giunti sul posto. Lo ha annunciato Rustem Umerov, capo negoziatore di Kiev. "Ad Abu Dhabi saranno presenti rappresentanti di Paesi europei - tra cui il gruppo E4 (Regno Unito, Francia, Germania e Italia) - oltre a rappresentanti della Nato e della Commissione europea. Terremo incontri di coordinamento separati con i nostri partner europei", ha dichiarato Umerov su Telegram. (ANSA-AFP).