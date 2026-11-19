(ANSA) - WASHINGTON, 19 NOV - "La Russia ha accettato di partecipare a un formato multilaterale con gli europei". Lo ha detto Jared Kushner a Berlino. "Russia ed Europa devono tornare a parlarsi, non lo fanno da quattro anni", ha aggiunto. "Qualsiasi garanzia di sicurezza per l'Ucraina sarà fondata sull'Articolo Cinque" del Trattato della Nato. "Credo che abbiamo ottenuto che i Russi siano a proprio agio con questo concetto", ha affermato l'inviato del di Donald Trump. "Credo che il presidente sia aperto" a questa prospettiva, ma "deve essere nell'interesse dell'America farlo perche' dare una garanzia di sicurezza basata sull'Articolo 5 per noi è una cosa molto grossa", ha aggiunto Kushner. (ANSA).