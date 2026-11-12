(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "La sostenibilità delle finanze pubbliche è un'àncora cruciale per la più ampia stabilità economica". E se è rimasta "contenuta" la dispersione degli spread sovrani dell'area euro rispetto ai tassi privi di rischi overnight index swap (Ois), spicca "l'eccezione dello spread sovrano francese rispetto all'Ois, che si è ampliato di 59 punti base". Lo rileva la Bce, che riserva un'altra bacchettata sui deficit: il recente deprezzamento dell'euro "riflette principalmente l'aspettativa per una stretta monetaria negli Stati Uniti, ma anche crescenti preoccupazioni per le finanze pubbliche e l'incertezza politica in vari Paesi dell'area euro". (ANSA).