(ANSA) - PECHINO, 24 LUG - La Cina ha inserito 14 entità dell'Unione europea nella propria lista di controllo delle esportazioni, vietando la vendita di beni a duplice uso, civile e militare, nell'ambito delle misure adottate per tutelare la sicurezza nazionale. Lo prevede l'annuncio pubblicato oggi dal ministero del Commercio (Mofcom), secondo cui il provvedimento è stato adottato in base alla Legge sul controllo delle esportazioni e al Regolamento sui beni a duplice uso, "per salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali e adempiere agli obblighi internazionali di non proliferazione". (ANSA).