(ANSA) - ROMA, 20 NOV - L'ambasciatore congolese a Roma, Henri Okemba, è stato convocato alla Farnesina per il caso dei nove minori adottati da famiglie italiane, la cui partenza per l'Italia, prevista il 14 novembre, non è stata autorizzata dalle autorità locali. A convocarlo, su istruzione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, è stato il sottosegretario Massimo Dell'Utri, che ha espresso la preoccupazione del governo e ha chiesto di concludere rapidamente le verifiche annunciate dalle autorità congolesi. Tajani è anche intervenuto direttamente presso il suo omologo congolese per sollecitare una soluzione urgente e ha dato istruzioni all'ambasciata d'Italia a Brazzaville di assistere le famiglie. Dell'Utri ha ricordato il percorso preparatorio svolto nei mesi scorsi in piena trasparenza con le autorità locali e ha annunciato l'imminente invio di una missione italiana a Brazzaville per accelerare il confronto. Okemba ha assicurato che i minori potranno ricongiungersi con le famiglie adottive e si è impegnato a informare le autorità del proprio Paese della missione. La Farnesina continuerà a lavorare in stretto coordinamento con la Commissione per le Adozioni Internazionali (Cai) e le altre amministrazioni competenti per favorire il ricongiungimento dei minori con le famiglie adottive nel più breve tempo possibile. (ANSA).