(ANSA) - PARIGI, 11 LUG - Un fine settimana da caldo estremo in Francia: oggi 24 dipartimenti — inclusi quelli della regione parigina — saranno in allerta rossa a causa dell'ondata di calore (la terza in due mesi), che sta alimentando incendi in tutta la metà meridionale del Paese. Secondo Météo-France, altri 59 dipartimenti passeranno all'allerta arancione; solo i dipartimenti del sud-est e la Corsica (per il rischio di temporali) rimarranno in allerta gialla, risparmiati dal caldo estremo. Complessivamente 22,2 milioni di abitanti — tre volte tanti rispetto a venerdì — saranno interessati dal livello di allerta massimo dell'istituto meteorologico, secondo un calcolo dell'Afp basato sui dati annuali dell'Insee (che non tengono conto degli spostamenti dei vacanzieri). Questo picco di calore coincide esattamente con il primo grande fine settimana di partenze per le vacanze. La Sncf ha dichiarato che manterrà un servizio ferroviario ad alta velocità "normale" durante il lungo fine settimana della Festa nazionale (14 luglio), con 3.700 treni Tgv programmati, sebbene preveda di cancellare un treno Intercités su tre nelle ore più calde della giornata, offrendo in sostituzione servizi di autobus. Oggi sono previste temperature fino a 36 gradi a Parigi e Rennes, 38 gradi a Bordeaux, 35 a Rouen e 37 a Tolosa, con massime che potrebbero raggiungere localmente i 39 gradi o addirittura i 40, ha riferito Météo-France. (ANSA).