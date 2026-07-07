(ANSA) - ROMA, 07 LUG - I partiti dovranno indicare entro domani, mercoledì 8 luglio, i nuovi componenti della commissione di Vigilanza Rai per la sua "ricostituzione". Lo hanno chiesto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in una lettera - così come anticipato da Repubblica - inviata rispettivamente ai capigruppo di Palazzo Madama e di Montecitorio. La commissione di Vigilanza Rai è stata azzerata la scorsa settimana con le dimissioni dei componenti di opposizione e di maggioranza. (ANSA).