(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Giorgia Meloni potrebbe essere un prossimo presidente della Repubblica? "Secondo me lo diventerà non questa volta ma la prossima, il mio è un augurio e un riconoscimento delle sue capacità. Sarebbe una grande fortuna per l'Italia, dopo Mattarella. Per me sarebbe un bene, un grande bene perché donna, brava e perché partendo da posizioni di difficoltà, è riuscita". Così ha risposto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Augusto Minzolini nella rassegna 'L'estate del Principe" in corso a Viareggio. E ha ribadito: "Non c'è nessuna ragione per cui questo possa suonare come un allarme". (ANSA).