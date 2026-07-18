(ANSA) - MADRID, 18 LUG - Martedì la Spagna affronterà la terza ondata di caldo dell'estate: secondo l'agenzia meteorologica nazionale, le temperature saliranno oltre i 40 gradi centigradi in gran parte del Paese. L'ondata di calore sarà alimentata da un'area di alta pressione persistente che intrappolerà aria calda e secca proveniente dal Nord Africa sulla Spagna per diversi giorni, spingendo le temperature a livelli eccezionalmente elevati, ha dichiarato l'Aemet, l'agenzia statale di meteorologia spagnola in un comunicato. Si prevede che il caldo si intensificherà fino a giovedì - giorno indicato dagli esperti come probabile picco dell'evento - con punte che in alcune aree isolate potrebbero superare i 45°C. "Il livello di pericolo sarà significativo nelle ore centrali della giornata, in particolare per le attività all'aperto e per le persone vulnerabili", ha affermato l'agenzia meteorologica. La Spagna ha già vissuto due ondate di caldo quest'estate: una a fine giugno, che ha infranto i record di temperatura in tutta Europa, e un'altra all'inizio di luglio. La Spagna continentale ha registrato la prima metà dell'estate più calda dall'inizio delle rilevazioni nel 1961, ha reso noto martedì l'Aemet: la temperatura media tra il 1° giugno e il 15 luglio ha raggiunto i 24,5°C, superando di 3,3°C la media di 21,2°C del periodo di riferimento 1991-2020. Gli scienziati affermano che il cambiamento climatico di origine antropica sta aumentando la durata, l'intensità e la frequenza delle ondate di calore, le quali seccano la vegetazione e accrescono il rischio di incendi boschivi. Un violento incendio divampato all'inizio del mese nella provincia sud-orientale di Almería ha causato la morte di 13 persone, risultando il rogo più letale degli ultimi anni in Spagna. (ANSA).