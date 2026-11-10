(ANSA) - ROMA, 10 NOV - La Banca centrale europea dovrebbe aumentare nuovamente i tassi di interesse nella sua prossima riunione, qualora i dati non dovessero cambiare nelle settimane a venire. Lo ha dichiarato il capo economista Philip Lane a Bloomberg Television. Pur osservando che il prezzo del petrolio "può subire forti oscillazioni" da qui a dicembre, Lane ha evidenziato che, entro la fine dell'anno, l'inflazione si attesterà probabilmente "poco al di sopra" del 4%, con un'accelerazione prevista per i prezzi dei generi alimentari e per l'inflazione core (al netto di energia e alimentari), in particolare nel primo trimestre del prossimo anno. "Se il quadro informativo di cui disporremo a dicembre dovesse coincidere esattamente con quello attuale, allora ritengo che sarebbe senz'altro prudente procedere a un rialzo", ha affermato. "Per quanto riguarda il picco dell'inflazione, dobbiamo aspettarci ancora degli sviluppi", ha aggiunto. (ANSA).