(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Laura Pausini si aggiudica il quinto Latin Grammy della sua carriera per l'album Yo canto 2, premiato nella categoria "Mejor álbum pop tradicional". Nel corso della 27/a edizione dei Latin Grammy Awards, che si è svolta all'MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, l'artista è stata proclamata vincitrice di quello che nel suo palmarès è il suo sesto grande riconoscimento da parte della Latin Grammy Academy, che nel 2023 le aveva conferito anche il Person of the Year 2023, prima artista non madrelingua spagnola a ricevere questa prestigiosa statuetta. Quest'anno la vittoria arriva grazie a Yo canto 2 (Warner Music / Warner Records), un progetto discografico con cui Laura rende omaggio ad alcune delle più grandi canzoni e ai più importanti autori della musica in lingua spagnola. "Sono immensamente felice e grata, questo premio significa moltissimo per me - ha dichiarato Laura Pausini - perché è la prima volta che dedico un intero album alla musica latina in lingua spagnola, attraverso le canzoni dei grandi cantautori con cui sono cresciuta e che continuano a ispirarmi. Dedico questo riconoscimento a loro, a tutti gli autori e gli interpreti che hanno reso grande la musica latina nel mondo". Il riconoscimento arriva a pochi giorni dalla chiusura delle date europee di Io canto / Yo canto World tour 2026/2027. Un percorso che ha registrato complessivamente oltre 500mila biglietti venduti in tutto il mondo. Il viaggio live di Laura Pausini proseguirà nel 2027 con nuovi appuntamenti internazionali: il 17 febbraio a Buenos Aires, il 22 al Festival di Viña del Mar, il 27 a São Paulo, il 2 marzo a Porto Alegre, il 7 marzo a Medellín e il 14 a Hollywood, in Florida. In Italia, il 2027 sarà segnato dal ritorno negli stadi, per celebrare i vent'anni dal primo storico appuntamento allo Stadio San Siro. Le date in programma sono: 2 giugno Lignano Sabbiadoro, 12 giugno Messina, 19 giugno Bari, 26 giugno Pescara e 3 luglio Roma. La tournée proseguirà in autunno con tappe a Londra, Eboli, Lione, Parigi, Göteborg, Amsterdam, Zagabria e Milano. (ANSA).