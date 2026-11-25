(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Le opposizioni hanno comunicato in commissione Bilancio alla Camera che non ridurranno i loro emendamenti alla manovra con il meccanismo dei super segnalati. E' quanto riferito da Elena Bonetti (Azione) al termine della riunione della commissione. "Va garantito uno svolgimento corretto dei lavori" ha osservato Bonetti sottolineando che anche Pd, M5s, Avs e Iv condividono questa linea. La scelta di procedere con gli emendamenti segnalati e poi arrivare a individuare i cosiddetti super segnalati rappresenta una strategia per ridurre la mole di proposte di modifica da esaminare nel corso dei lavori in commissione. (ANSA).