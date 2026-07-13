(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Dovrebbe essere depositato a breve alla Camera - a quanto si apprende da fonti di maggioranza - un emendamento presentato da FdI, Nm e Udc alla legge elettorale. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capolista bloccati e preferenze. L'emendamento al momento, in attesa di ulteriori interlocuzioni nei partiti e tra alleati, non sarebbe sottoscritto da FI e Lega. L'emendamento - secondo quanto viene riferito - pur essendo presentato da solo tre partiti di centrodestra, è comunque stato preventivamente discusso e sottoposto alla valutazione degli alleati per un approfondimento all'interno dei rispettivi partiti che avverrà nelle prossime ore. In attesa delle riunioni interne dei partiti della coalizione, al relatore verrà temporaneamente chiesto di esprimere parere di remissione all'Aula. Il termine per gli emendamenti è fissato per oggi alle 13. Quello che si apprestano a presentare FdI, Nm e Udc prevede il capolista bloccato e a seguire la possibilità di mettere fino a 3 preferenze, di cui una di genere, tra i 6 nomi già scritti sulla scheda che saranno alternati in ordine di genere. La soluzione individuata - puntualizzano fonti di maggioranza - è volta anche a raccogliere precedenti proposte delle attuali opposizioni: il capolista bloccato era proposto nell'Italicum e le preferenze scritte sono presenti nell'attuale legge per le regionali in Toscana. Due sistemi - si sottolinea ancora nel centrodestra - fortemente voluti dalla sinistra. (ANSA).