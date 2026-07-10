(ANSA) - NEW YORK, 10 LUG - C'è anche il Guggenheim Museum sulla Quinta Strada tra gli edifici dell'Upper East Side di Manhattan sul banco degli imputati per una quasi cinquantina di casi di legionellosi in uno dei quartieri più ricchi di New York. Batteri che provocano il cosiddetto Morbo del Legionario (una grave polmonite che mette particolarmente a rischio anziani e persone con problemi al sistema immunitario) sono stati trovati in una 'torre di raffreddamento' sul tetto del museo e la città di New York continua le indagini. I casi di legionellosi sono stati riscontrati tra 96esima e 76esima strada: un'area dove abitano molti vip e dove si trovano molti importanti musei tra cui, oltre al Guggenheim, il Met. "Tutti i newyorkesi che vivono o lavorano attualmente in quest'area, oppure chiunque l'abbia visitata dalla fine di giugno e presenti sintomi simil-influenzali, come tosse, febbre o difficoltà respiratorie, dovrebbe contattare immediatamente un medico o un altro operatore sanitario", ha dichiarato il comune. Le 'torri di raffreddamento' sono impianti idrici generalmente installati sui tetti degli edifici e servono a regolare la temperatura dei sistemi di raffreddamento, come quelli di refrigerazione. Queste torri possono disperdere nell'aria una nebulizzazione d'acqua contenente il batterio. Il comune sta sottoponendo a test tutte le torri di raffreddamento presenti nell'area interessata. Il focolaio di Legionella è stato individuato il 2 luglio e i casi sono cresciuti rapidamente: ad oggi erano 46. Finora la malattia non ha avuto un decorso letale come ad Harlem l'estate scorsa (6 morti) ma i residenti sono in forte allarme e la città ha messo in guardia anche i visitatori di Central Park, il polmone verde di New York che si affaccia sulle aree interessate dall'allerta sanitaria. (ANSA).