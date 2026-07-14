(ANSA) - NEW YORK, 14 LUG - L'inflazione rallenta negli Stati Uniti. I prezzi al consumo giugno sono saliti del 3,5% annuo, sotto le attese degli analisti che scommettevano su un +3,8%. Su base mensile sono calati dello 0,4% mentre il mercato scommetteva su una flessione dello 0,1%. L'indice core è rimasto invariato a livello congiunturale mentre su base annua ha segnato un +2,6%. Nessuna tolleranza per un'inflazione persistentemente elevata. Lo afferma il presidente della Fed Kevin Warsh, sottolineando che l'economia americana è "resiliente e cresce a un ritmo sostenuto". (ANSA).