L'Italia sarà tra le protagoniste della 79ª edizione del Locarno Film Festival, in programma dal 5 al 15 agosto 2026, con numerosi titoli distribuiti tra il Concorso Internazionale, Piazza Grande e le sezioni fuori concorso, oltre a due importanti riconoscimenti alla carriera. Tra gli appuntamenti più attesi figura la prima mondiale di "Armony", nuovo film di Dario Albertini con Valerio Mastandrea, Asia Argento, Clara Tramontano, Pamela Schettino e Ornella Muti. Debutto mondiale anche per "Ketticè" di Giovanni Tortorici, presentato in Piazza Grande, interpretato da Salvatore Gallina, Rachele Testagrossa e con la partecipazione speciale di Monica Bellucci. Nel Concorso Internazionale sarà presentato in prima mondiale "Alberi erranti" di Salvatore Mereu, con Lorenzo Richelmy e Giulia Maenza, mentre tra le produzioni che vedono coinvolta l'Italia figura anche "La muerte no tiene dueño (Death Has No Master)" di Jorge Thielen Armand, coproduzione tra Venezuela, Canada, Italia e Lussemburgo, proposta in prima svizzera. Il festival renderà inoltre omaggio a due protagoniste del cinema italiano: l'Excellence Award sarà conferito a Isabella Rossellini, mentre l'Life Achievement Award andrà ad Asia Argento. Tra gli eventi fuori concorso è in programma anche "Marco Bellocchio: La Porta della realtà", documentario diretto da Fabio Lovino. L'edizione 2026 del festival conferma la vocazione internazionale della manifestazione: il programma comprende 233 film, di cui 103 in prima mondiale, selezionati tra le 7.759 opere candidate. Saranno 69 i Paesi rappresentati, con 11 opere in corsa per lo Swatch First Feature Award e 19 titoli in competizione per il Pardo for Change, riconoscimento dedicato ai film che affrontano temi ambientali, etici e sociali. (ANSA).