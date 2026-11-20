(ANSA) - ROMA, 20 NOV - È definitivo l'ergastolo per Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione accogliendo la richiesta della Procura generale e rigettando il ricorso dei difensori. I Supremi giudici avevano già fatto passare in giudicato la pena del carcere a vita per il fratello Marco, anch'egli accusato di omicidio aggravato. (ANSA).