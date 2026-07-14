(ANSA) - BRUXELLES, 14 LUG - L'Ue aggiunge smartwatch, fitness tracker e giocattoli elettrici all'elenco dei prodotti esentati dagli obblighi di rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili. Le norme Ue già esentano prodotti come i dispositivi medici e spazzolini elettrici o idropulsori per ragioni di sicurezza. Con un atto delegato, Bruxelles aggiunge ora sei nuove categorie di prodotti alla lista, tra cui i dispositivi come smartwatch e fitness tracker, i giocattoli elettrici, nonché apparecchiature utilizzate in atmosfere esplosive come motori, sensori, pompe o carrelli elevatori a prova di esplosione. L'atto delegato sarà ora trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Ue, che avranno possibilità di proporre obiezioni sull'intero testo, senza emendarlo. (ANSA).