(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Nessun Dolore di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea e Scherzetto di Mario Martone, dal romanzo di Domenico Starnone, con Toni Servillo saranno fuori concorso in Venice Open alla 83/a Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia. "Qualcuno si sorprenderà di questi grandi nomi che sono fuori concorso - ha commentato Alberto Barbera, direttore della Mostra -. Sono grato a questi grandi autori frequentatori abituali della Mostra del cinema di Venezia di aver accettato di portare il loro ultimo lavoro non in competizione". (ANSA).