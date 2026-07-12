(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Sono qui per esprimere "solidarietà e vicinanza per tutta la cittadinanza". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, salutando la sindaca di Andria durante la cerimonia in ricordo dell'incidente ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La sindaca Giovanna Bruno aveva infatti ringraziato il capo dello Stato per la sua visita: "Presidente grazie, la sua presenza è una carezza umana per questa comunità, per questa Regione", gli aveva detto. (ANSA).