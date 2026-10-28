(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "L'Assemblea pubblica di Confartigianato assume quest'anno particolare significato. La Confederazione celebra il suo anniversario di fondazione, l'ottantesimo, al pari della Repubblica che, nella Costituzione, tutela espressamente l'artigianato, rilevante comparto produttivo dell'economia italiana, interprete e custode di parte significativa dell'identità nazionale, proponendosi di svilupparlo. L'artigianato è stato protagonista nella rinascita dell'Italia nel secondo dopoguerra, concorrendo alla ricostruzione e al rafforzamento della coesione sociale attraverso la sua capacità di generare sviluppo diffuso nei diversi territori. Una vocazione alla quale non è mai venuto meno". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Marco Granelli, Presidente di Confartigianato Imprese, in occasione dell'assemblea pubblica 2026. "Ancor oggi capillarmente radicato nelle comunità locali, contribuisce ad arginarne lo spopolamento e a rivitalizzarle, con le preziose competenze che rispecchiano saperi e antiche tradizioni manifatturiere, avvalendosi anche dell'utilizzo delle nuove tecnologie. Antesignano del Made in Italy nel mondo, è tratto distintivo dei prodotti italiani nei mercati internazionali. Le esperienze e i valori del mondo artigiano, la laboriosità, la creatività, trasmessi alle giovani generazioni, ne fanno depositarie di principi ragguardevoli alla base della nostra società e della nostra stessa economia. Nel rivolgere i migliori auguri, invio a tutti i presenti il mio partecipe saluto", conclude Mattarella. (ANSA).