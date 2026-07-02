(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Quella di immaginare, ideare, progettare, proporre e fare realizzare il programma è stata un'opera straordinaria anche di capacità e di visione di politica estera". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella salutando il direttivo della Commissione Fulbright. "La pace si consolida - ha aggiunto - attraverso la conoscenza vicendevole, che genera reciproco rispetto, reciproca ammirazione e quindi salda i rapporti e agevola la cooperazione internazionale, ed è la strada per la pace". (ANSA).