(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "La strage di via D'Amelio, due mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del Paese. Rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani". Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'anniversario dell'omicidio del giudice antimafia Paolo Borsellino. Quel "disegno eversivo" è "stato sconfitto. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Catturando e condannando carnefici e mandanti". Per Mattarella, Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del Paese". (ANSA).