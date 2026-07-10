(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Sei palestinesi appartenenti alla stessa famiglia sono rimasti feriti oggi dopo essere stati aggrediti a percosse e con spray al peperoncino da coloni israeliani nella comunità di Huwara, a Masafer Yatta, a sud di Hebron, nella Cisgiordania occupata. Lo riportano Anadolu e al al Jazeera citando la Mezzaluna Rossa che ha prestato soccorso ai feriti - tra cui un anziano, donne e bambini - prima di trasferirli in ospedale. Osama Makhamreh, attivista contro gli insediamenti, ha dichiarato che i coloni hanno aggredito la famiglia dell'ottantenne Ibrahim Ismail al-Jabour mentre si trovava sul proprio terreno, vicino alla propria abitazione. I coloni hanno picchiato i membri della famiglia e spruzzato spray al peperoncino sui loro volti, ferendo l'anziano, diverse donne e alcuni bambini, ha raccontanto. Secondo la Commissione palestinese contro la colonizzazione e il muro, nella prima metà di quest'anno i coloni hanno compiuto 3.488 attacchi in tutta la Cisgiordania, uccidendo 17 palestinesi. Dall'8 ottobre 2023, gli attacchi dell'esercito israeliano e dei coloni in Cisgiordania hanno causato la morte di 1.179 palestinesi e il ferimento di altri 12.666, oltre all'arresto di circa 24.000 persone. (ANSA).