(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Otto membri delle forze armate iraniane sono rimasti uccisi negli ultimi attacchi statunitensi contro l'Iran, ha annunciato la televisione di Stato di Teheran. "In seguito alla criminale aggressione perpetrata questa mattina dalle forze militari terroristiche statunitensi contro aree nel sud dell'Iran, otto valorosi membri dell'Aeronautica e della Marina delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran — a Bandar Abbas (sud) e Bushehr (sud-ovest) — sono caduti da martiri colpiti da proiettili nemici mentre difendevano la patria islamica", ha dichiarato l'emittente, citando un comunicato dell'esercito. (ANSA).