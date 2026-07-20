(ANSA) - TEHERAN, 20 LUG - Gli attacchi statunitensi hanno colpito diverse località nella città portuale di Bushehr, nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del Paese, secondo quanto riportato dai media statali. "Pochi minuti fa, diverse località della città di Bushehr sono state colpite dai proiettili del nemico americano", ha dichiarato il governatore di Bushehr Mohammad Mozaffari, come riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Irna. Due siti militari a Khomuj sono stati attaccati due volte oggi dagli Stati Uniti, ha dichiarato il vicegovernatore della provincia di Bushehr, Ehsan Jahanian, citato dall'agenzia Fars. Il governatore di Bushehr, Mohammad Mozaffari, ha affermato che diverse aree della città di Bushehr, dove si trova la centrale nucleare di Bushehr, sono state colpite dagli Stati Uniti. Notizie provenienti da Orumiyeh riferiscono inoltre che oggi è stata presa di mira un'area nei pressi di Silvaneh, nella provincia nord-occidentale dell'Azerbaigian Orientale. Le forze statunitensi e israeliane avevano già colpito una base dei Guardiani della Rivoluzione nei pressi di Silvaneh all'inizio di marzo. (ANSA).