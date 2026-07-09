(ANSA) - TEHERAN, 09 LUG - Scortata da un aereo da caccia, la bara dell'ayatollah Alì Khamenei è arrivata oggi in aereo a Mashhad, città nel nord-est dell'Iran dove l'ex Guida Suprema, uccisa in un raid Usa-Israele, verrà sepolta nel corso della giornata, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Irna. Dopo sei giorni di cerimonie in Iran e Iraq, le spoglie di Khamenei saranno tumulate nel Santuario dell'Imam Reza, il luogo di culto sciita più sacro del Paese, nella città natale dell'ex Guida Suprema, dove si prevede la partecipazione di milioni di persone. (ANSA).