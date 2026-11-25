(ANSA) - TUNISI, 25 NOV - Le forze armate della Libia orientale, guidate dal generale Khalifa Haftar, hanno annunciato una risposta all'attacco ucraino del 22 novembre contro la nave da guerra russa Merkury, ormeggiata nella base navale di Bengasi, dopo la morte di due militari libici rimasti feriti nelle esplosioni. Il Comando generale ha assicurato che la rappresaglia arriverà "nel momento e nel luogo opportuni, con i mezzi appropriati", senza precisare le modalità di un eventuale intervento. Lo riferisce il quotidiano libico Al Wasat. Il quotidiano cita un comunicato del Comando generale, secondo cui i due militari, appartenenti allo Stato maggiore della Marina, sono deceduti il 24 novembre per le ferite riportate nell'attacco di domenica scorsa. Si tratta del sottufficiale Al Taher Abdallah al Sadeq e del tenente Ali Mohammed al Said. Nel comunicato, il comando militare ha assicurato che il sangue dei due uomini "non sarà stato versato invano" e che il diritto di ottenere giustizia "non cadrà in prescrizione", ribadendo l'impegno a difendere la sovranità e la sicurezza nazionale. Anche il vicecomandante generale delle forze armate, Saddam Haftar, figlio di Khalifa, è intervenuto con un messaggio di cordoglio pubblicato su Facebook, affermando che i militari caduti rappresentano una responsabilità per le autorità della Cirenaica e assicurando che non saranno accettati compromessi sulla sovranità libica. L'attacco del 22 novembre, rivendicato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha provocato l'affondamento della corvetta lanciamissili russa Merkury, entrata in servizio nel 2023. Kiev ha inoltre rivendicato il danneggiamento della nave da carico russa Angara, utilizzata, secondo le autorità ucraine, per il trasporto di materiale militare. Le nuove dichiarazioni del comando di Haftar accrescono le preoccupazioni per una possibile escalation militare in Libia, dove il governo orientale ha già chiesto alle Nazioni Unite un'inchiesta internazionale sugli attacchi e sull'eventuale impiego di basi situate nella parte occidentale del Paese. (ANSA).