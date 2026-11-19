(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Il presidente Usa Donald Trump è intervenuto telefonicamente al vertice di Berlino, criticando gli ulteriori miliardi di aiuti all'Ucraina - secondo quanto riportato dai media Politico Germania e Welt. Il tycoon si è collegato al vertice di Berlino dal suo Air Force One per parlare brevemente degli ultimi sviluppi sulla situazione in Ucraina. Durante la telefonata, secondo quanto riferito da due fonti, Trump si sarebbe lasciato andare a uno "sfogo" criticando l'Ue per aver fornito ulteriori miliardi di aiuti all'Ucraina. Secondo un'altra fonte il leader della Casa Bianca avrebbe usato toni più moderati. (ANSA).