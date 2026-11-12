(ANSA) - DUBLINO, 12 NOV - L'incontro sugli allarmi nelle scuole "è stato un colloquio sicuramente franco ma produttivo, nel quale con il quale penso abbiamo dato anche l'immagine, che è necessaria in questo momento, di una classe dirigente che, al di là delle molte divisioni che la animano, poi sa quando arriva il momento di mettere quelle divisioni da parte, che non vuol dire una delega in bianco. Chiaramente il governo non chiede alcuna delega in bianco". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del vertice della Comunità politica europea a Dublino. (ANSA).