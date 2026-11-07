(ANSA) - ROMA, 07 NOV - "Esprimo la mia piena solidarietà al vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, per quanto emerso sull'attività di hacker filorussi e sulla diffusione sul dark web di dati personali che lo riguardano. La messa in vendita di informazioni riservate su esponenti delle istituzioni desta grande preoccupazione e va affrontata con la massima determinazione. Altrettanto preoccupante è la circolazione di immagini false, diffuse anche da esponenti dell'opposizione. La libertà di espressione non può mai diventare terreno di disinformazione". Così la premier Giorgia Meloni in una nota, dopo la notizia che criminali informatici hanno diffuso dati personali sul dark web sia suoi sia dei sui famigliari. (ANSA).