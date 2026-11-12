(ANSA) - DUBLINO, 12 NOV - "Noi come Italia siamo sempre stati presenti in tutti i formati nei quali è stata richiesta la nostra presenza. L'abbiamo anche fatto e lo facciamo chiaramente con la volontà di portare un contributo positivo. Ma il fatto che l'Italia ci sia o l'Italia non ci sia in questo o in quel formato non cambia il giudizio su troppi formati che parlano di questa vicenda". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del vertice della Comunità politica europea a Dublino, rispondendo a una domanda sull'inviato Ue nei negoziati per l'Ucraina. (ANSA).