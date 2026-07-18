(ANSA) - BERLINO, 18 LUG - Il cancelliere federale tedesco Friedrich Merz, nella sua veste di presidente della Cdu, ha chiesto le dimissioni del capogruppo dell'Unione (Cdu/Csu) Jens Spahn. È quanto ha appreso la Deutsche Presse-Agentur da fonti vicine al presidente del partito. Spahn, emerge da una lettera inviata ai membri del suo gruppo parlamentare, si è dimesso. Il politico della Cdu Spahn era finito sotto pressione in settimana perché lui e suo marito sono diventati genitori di un bambino ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la Cdu si oppone alla sua legalizzazione. (ANSA).