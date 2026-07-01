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ANSA - WASHINGTON, JUL 1 - Meta Platforms vola a Wall Street dove segna un balzo del 10% in seguito alla notizia secondo cui la società sta sviluppando una nuova attività nel settore cloud, potenzialmente in grado di recuperare parte dei miliardi di dollari investiti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Il colosso dei social media, in base a quanto anticipato da Bloomberg, si prepara a lanciare un'attività di cloud computing per vendere potenza di calcolo per l'IA a clienti esterni. Si tratta di piani per competere direttamente con Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud, puntando a monetizzare la capacità di calcolo in eccesso. ANSA.