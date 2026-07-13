(ANSA) - NEW YORK, 13 LUG - Nonostante le polemiche che hanno accompagnato il debutto nelle sale, il biopic su Michael Jackson ha superato il miliardo di dollari in biglietti venduti worldwide. Michael di Antoine Fuqua è diventato il primo film biografico a oltrepassare questo traguardo. La saga del 're del pop' ha generato 629,8 milioni di dollari di incassi fuori dagli Usa e 371 milioni di dollari sul mercato americano. Nonostante le controversie dietro le quinte e le numerose critiche che hanno accompagnato la produzione, Michael ha continuato a infrangere record e a superare ogni aspettativa sin dal suo arrivo nelle sale ad aprile, grazie al passaparola positivo e agli spettatori che sono tornati a vederlo più volte: in questo modo il film è rimasto una delle maggiori forze al botteghino mondiale per tutta la fase centrale della stagione cinematografica estiva. Tra i primati raggiunti, Michael è diventato il biopic musicale con i maggiori incassi di sempre, superando i 911 milioni di dollari di 'Bohemian Rhapsody' (2018) su Freddie Mercury e i Queen. Il film è inoltre diventato il maggiore successo cinematografico mai realizzato su una persona realmente esistita, sorpassando Oppenheimer (2023), che aveva totalizzato 975 milioni di dollari al botteghino globale. È stato un successo per Lionsgate che aveva accettato la sfida di girare un film su una star della musica accusato di pedofilia: è stato il primo film dello studio a superare il miliardo di dollari di incass davanti a The Hunger Games: Catching Fire" (2013) e The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2. Lionsgate ha prodotto Michael e ne ha curato la distribuzione in Nord America, mentre Universal si è occupata dell'uscita del film nei mercati internazionali. (ANSA).