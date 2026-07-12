(ANSA) - TIRANA, 12 LUG - Migliaia di albanesi hanno manifestato a Tirana chiedendo le dimissioni del primo ministro e protestando contro un progetto turistico legato alla famiglia Trump: si è trattato della 42esima notte consecutiva di tali manifestazioni. I manifestanti protestavano anche contro il concerto del controverso rapper statunitense Kanye West, la cui retorica antisemita ha portato al divieto di esibizioni in alcune capitali europee. I dimostranti, sventolando bandiere albanesi, hanno scandito slogan contro il primo ministro Edi Rama e il rapper, che ora si fa chiamare "Ye". Rama ha incontrato il rapper nel suo ufficio prima del concerto, pubblicando poi sui social media un video dell'evento affollato e assegnandogli una valutazione a cinque stelle. È difficile valutare quante persone manifestino ogni notte nella capitale, ma secondo i giornalisti dell'AFP sul posto, migliaia di persone protestano quotidianamente. I manifestanti si oppongono al progetto di sviluppo di un hotel di lusso, del valore stimato di 4,6 miliardi di dollari e legato alla famiglia del presidente statunitense Donald Trump, perché sorgerebbe in un'area protetta dal punto di vista ambientale, lo Zvernec. L'opposizione al progetto è diventata inoltre un punto nevralgico per le frustrazioni legate a presunti episodi di corruzione. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni di Rama per quella che definiscono una mancanza di trasparenza. Il movimento è stato soprannominato la "Rivoluzione dei Fenicotteri" poiché questi uccelli rosa migrano verso la riserva naturale dove è previsto il progetto e molti manifestanti portano fenicotteri di plastica durante le proteste. (ANSA).