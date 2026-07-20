(ANSA) - NEW DELHI, 20 LUG - Migliaia di persone stanno manifestando nel centro di New Delhi: lo ha constatato l'ANSA sul posto. I dimostranti sfilano nella zona di Jantar Mantar chiedendo le dimissioni del ministro dell'Istruzione indiano, Dharmendra Pradhan, dopo una presunta fuga di informazioni sulle domande del test di ingresso alla facoltà di Medicina svoltosi a maggio, che per questo è stato cancellato e poi ripetuto. Tra i manifestanti ci sono molti studenti e molti giovani. Alcuni sventolano il tricolore indiano. "Protesta pacifica", recita un manifesto a Jantar Mantar. "Grazie, Sonam Sir!" si legge su un cartello stretto in mano da un ragazzo. Il riferimento è a Sonam Wangchuk, noto attivista che sabato la polizia ha fatto ricoverare in ospedale forzatamente dopo 20 giorni di sciopero della fame per chiedere le dimissioni del ministro Dharmendra Pradhan. Il movimento politico-satirico 'Cockroach Janta Party' ('Partito popolare delle blatte') - che ha raccolto 22 milioni di follower su Instagram in poco tempo dopo la sua fondazione come gruppo online a metà maggio - protesta da settimane nel centro di Delhi chiedendo le dimissioni del ministro. Secondo l'agenzia di stampa indiana Pti, la polizia ha dichiarato che la manifestazione di oggi non è stata autorizzata e che non saranno permessi cortei in direzione del Parlamento. (ANSA).