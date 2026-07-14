(ANSA) - ASCOLI PICENO, 14 LUG - Il cittadino iracheno che lo scorso 11 luglio stava occupando indebitamente la strada e che è stato poi buttato a terra e picchiato a San Benedetto del Tronto, ha presentato una denuncia nei confronti dell'aggressore Giuseppe Barboni, imprenditore e militante di Futuro Nazionale, che aveva anche postato sulla propria pagina Facebook il video dell'aggressione. L'iracheno ha presentato, insieme alla denuncia, un certificato con 14 giorni di prognosi; di conseguenza la procura di Ascoli Piceno aprirà un fascicolo contro Barboni presumibilmente per lesioni personali. (ANSA).