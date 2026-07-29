(ANSA) - BAGDAD, 29 LUG - I raid Usa-Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Le Forze di Mobilitazione Popolare (Pmf), una coalizione di ex gruppi e fazioni paramilitari ora integrate nelle forze armate irachene, hanno dichiarato che almeno 20 combattenti "sono stati martirizzati e altri 32 feriti, secondo un bilancio preliminare" a seguito dei raid Usa-Arabia Saudita contro le sue basi in sette province. (ANSA).