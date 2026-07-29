(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Primi effetti del taglio dell'accisa sul prezzo del gasolio: i listini medi alla pompa del diesel sono scesi di circa 10 centesimi, ma restano tuttavia sopra i 2 euro al litro. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è rimasto fermo a 1,986 euro al litro per la benzina ed è sceso a 2,074 euro al litro per il gasolio (dai 2,180 di ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,074 euro per la benzina e 2,169 euro al litro per il gasolio. (ANSA).