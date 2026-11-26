(ANSA) - SAN PAOLO, 25 NOV - L'America Latina conquista le prime tre posizioni di Miss Universo 2026, la cui 75ª edizione si è svolta a San Juan, a Porto Rico. A vincere è stata la portoricana Jennifer Barreto, 27 anni, che ha riportato la corona sull'isola dopo vent'anni, conquistando il sesto titolo nella storia del territorio caraibico. Al secondo posto si è classificata Melissa Núñez, della Repubblica Dominicana, seguita dalla venezuelana Clara Vegas Goetz. La top five è stata completata dalla filippina Bea Millan-Windorski e dalla neozelandese Georgia Waddington. La competizione ha riunito 116 concorrenti. Barreto è la prima donna sposata e madre a vincere il concorso, dopo la modifica del regolamento nel 2023 che ha aperto la partecipazione anche a queste categorie. Le rappresentanti latinoamericane hanno conquistato 13 dei 30 posti in semifinale e sette dei dodici della fase finale. (ANSA).