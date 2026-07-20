(ANSA) - ROMA, 20 LUG - L'Arcivescovo di Bologna il card. Matteo Zuppi è vicino nella preghiera a chi soffre per quanto accaduto ieri al Pilastro, ed esprime vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che stanno soffrendo. zuppi, secondo quanto riferisce una nota, "invoca Dio perché in questo momento non prevalgono l'odio, la violenza, anche verbale e nei social, la strumentalizzazione per nessuna ragione", ma piuttosto "il rispetto, il dialogo e la giustizia cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle Istituzioni". In questa sofferenza, aggiunge Zuppi, "la Chiesa ricorda di non stancarsi di costruire percorsi di pace e di incontro affinché alla cultura della morte prevalga la forza dell'amore che ci viene donato da Gesù, seminatore di bene nel cuore di ogni persona". (ANSA).