(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Il corrispettivo offerto da Intesa Sanpaolo per Mps offre un premio che "appare inferiore al livello medio di premio osservato in offerte pubbliche" nel settore bancario italiano e il maggior valore attribuito da Intesa a Mps, al momento del lancio dell'offerta, "rappresenterebbe soltanto una quota limitata del valore stimato delle sinergie prospettate dall'offerente e non sembra riflettere, tra l'altro, il cambio di controllo e il successivo break-up di Mps". Lo si legge in una nota di Mps, al termine del cda della banca sull'offerta di Intesa. (ANSA).