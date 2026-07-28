(ANSA) - IL CAIRO, 28 LUG - Negli ultimi 30 giorni, le équipe di Medici Senza Frontiere (Msf) presso l'ospedale da campo di Deir El Balah, al centro della Striscia di Gaza, hanno curato 49 persone ferite in attacchi aerei israeliani o da cecchini israeliani. Almeno 15 di loro erano bambini. Lo riferisce la stessa ong in una nota, precisando che il 25 luglio, tra le 12:00 e le 18:00, ben 7 raid aerei hanno colpito diverse aree della Striscia: 8 feriti sono stati trasferiti all'ospedale da campo di Msf a Deir El Balah. "Uno dei pazienti era così grave che abbiamo dovuto amputargli 3 arti. Di fatto non esiste un cessate il fuoco", afferma Randa Masoud, coordinatrice medica di progetto di MSF, "non gli somiglia nemmeno lontanamente". Un attacco aereo ha colpito vicino all'ospedale Al-Aqsa, a Deir El Balah; è stato colpito l'ingresso della struttura, uccidendo 2 persone e ferendone 10. Medici senza frontiere chiede che "la protezione delle strutture sanitarie venga garantita, perchè ogni attacco contro o nelle vicinanze di una struttura sanitaria mette a rischio la vita dei pazienti, dei familiari che li assistono e del personale medico, oltre a interrompere le cure salvavita per tutte le persone che ne dipendono". Notevoli e sottovalutate, insiste Msf, le conseguenze psicologiche di questa situazione. (ANSA).