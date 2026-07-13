(ANSA) - PARIGI, 13 LUG - Il 70/o anniversario dello storico gemellaggio tra Roma e Parigi verrà celebrato questa sera in occasione dei tradizionali fuochi artificiali alla Tour Eiffel per la Festa nazionale francese del 14 luglio. Tra i dodici 'quadri pirotecnici' proposti, riferiscono fonti del comune parigino guidato dal sindaco Emmanuel Grégoire, uno di essi - battezzato 'Paris-Roma' - metterà in scena i simboli delle due capitali europee unite da settant'anni con il motto: 'Solo Roma è degna di Parigi. Solo Parigi è degna di Roma'. Lo spettacolo pirotecnico visibile dai quattro angoli della Ville Lumière verrà accompagnato sulle note di 'La Dolce Vita' di Fedez, Tananai e Mara Sattei. ''Da 70 anni, Parigi e Roma stringono una relazione unica al mondo, quella di un gemellaggio esclusivo tra due capitali che condividono una visione comune di cultura, di patrimonio e dell'Europa. Questo spettacolo pirotecnico 2026 celebra quest'amicizia eccezionale con emozione e modernità. Facendo dialogare la Tour Eiffel e il Colosseo nel cielo di Parigi, rendiamo omaggio a un legame vivo, che continua ad avvicinare parigini e romani", sottolinea in una nota il sindaco di Parigi, Emmanuel Grégoire. Da parte sua, il direttore artistico, Christophe Berthonneau, spiega che questo quadro "celebra il gemellaggio unico tra Parigi e Roma, raccontando la storia di due capitali in dialogo, pur nel mantenimento delle rispettive identità distinte. Abbiamo immaginato una composizione in cui i loro simboli, monumenti ed emblemi si intrecciano gradualmente, proprio come due partner che imparano a conoscersi. L'obiettivo non era fonderli, bensì mostrare come le loro caratteristiche peculiari entrino in risonanza e si arricchiscano a vicenda. Si tratta di un'evocazione artistica di un legame profondo che rende Parigi e Roma una vera coppia di città, unite da una storia, una cultura e una visione condivise". Domani mattina, dalle ore 10, una trentina di capi di Stato e di governo, tra cui il presidente Sergio Mattarella, saranno invece presenti alla parata militare sugli Champs-Elysées, per un 14 luglio all'insegna del "risveglio strategico europeo". Tra le truppe che apriranno la parata, circa 35 nazioni della cosiddetta coalizione dei volenterosi rappresentate da circa 500 militari alleati. In totale, saranno 6.686 militari a piedi, 315 veicoli, di cui 98 motociclette, 98 aeroplani, 31 elicotteri e 193 cavalli della Guardia Repubblicana a sfilare domani mattina, dalle ore 10, alla parata militare, la decima e ultima presieduta da Emmanuel Macron. Sancito il 30 gennaio del 1956, il gemellaggio tra Roma e Parigi non fu un 'semplice atto di cortesia', ma uno dei gesti fondativi della costruzione europea dopo il disastro della Seconda guerra mondiale: poco più di un anno dopo verranno infatti firmati i Trattati di Roma che avviarono il cammino verso un'Europa sempre più unita, fraterna e integrata. (ANSA).