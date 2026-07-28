(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Piaggio ha chiuso il semestre con ricavi per 841,9 milioni (-1,2%) su cui ha pesato l'effetto cambi ma 258.700 di veicoli (+8,5%). Nel secondo trimestre del 2026 il buon andamento delle vendite ha fatto registrare ricavi consolidati pari a circa 515,3 milioni di euro a cambi costanti, in crescita circa del 7% (500,2 milioni di euro a cambi correnti). L'Ebitda è stato pari a148,6 milioni (+1%), l'utile operativo di 74,4 milioni (+5,5%) e l' utile netto è cresciuto dell'1% a 30,4 milioni. "Per il secondo trimestre consecutivo Piaggio ha registrato un incremento dei veicoli venduti nel mondo: un risultato in controtendenza rispetto agli scorsi anni, che porta sicuramente positività in uno scenario geopolitico globale ancora dominato dall'incertezza. Considerando l'intero semestre, le vendite sono incrementate dell'8,5% e i ricavi del 3,2% a cambi costanti, grazie al proficuo lavoro svolto in tutte le consociate nel mondo. Anche la continua ricerca del miglioramento della produttività ha permesso di registrare la crescita di tutti gli indicatori finanziari, con il raggiungimento del migliore Ebitda margin di sempre (17,7%). Questo si è tradotto in una buona generazione di cassa (96 milioni, ndr) che ha permesso di ridurre ulteriormente il debito, consentendoci di esser ben attrezzati qualora si dovessero affrontare eventuali spinte inflazionistiche da qui alla fine dell'anno, generate dai conflitti e dalle ampie tensioni del contesto internazionale" souega l'ad Matteo Colaninno. Il cda, dopo aver approvato i conti ha deliberato di distribuire un acconto sul dividendo pari a 5,7 centesimi di euro, lordo da imposte, per un ammontare complessivo di 20.051.049,43 euro. (ANSA).