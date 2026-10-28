(ANSA) - TEL AVIV, 28 OTT - ''Osama Saadi della 'Lista Unita' e alleato del blocco di sinistra dedica i risultati elettorali ai palestinesi a Gaza, in Giudea e Samaria e nella 'Gerusalemme occupata' ed elogia il popolo palestinese e i terroristi che si trovano in prigione. È con questi individui che intendono formare un governo pericoloso. Non permetteremo che ciò accada''. Lo ha scritto Benyamin Netanyahu diffondendo un video del discorso ieri sera al quartier generale della 'Lista Unita' di Osama Saad, ex parlamentare e candidato nella lista, ma in posizione non realistica. (ANSA).